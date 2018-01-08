上海浦东优化营商环境：支持持中国绿卡外籍人才创办科技企业

为进一步对标国际最高标准打造一流营商环境，充分发挥中国（上海）自由贸易试验区创新优势和浦东新区“先行先试”制度优势，1月8日，上海浦东新区市场监督管理局推出优化营商环境“二十条”措施，包括中国国内首创的支持持永久居留身份证的外籍高层次人才创办科技型企业。

据澎湃新闻网的消息，具体而言，上述措施是指在自贸试验区范围内，外籍高层次人才可凭其持有的外国人永久居留身份证，创办科技型企业，包括有限责任公司、合伙企业和个人独资企业，与中国籍公民持中国居民身份证作为身份证明创办企业享受同等待遇。

其中，“外籍高层次人才”是指由上海市人才部门或浦东新区人才部门等认定的外籍高层次人才。科技型企业是指从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测或高新技术产品（服务）研发、生产、经营等行业的企业。

浦东新区相关部门负责人说道，上海要建设卓越的全球城市，增强创造力和竞争力，离不开外籍人士的参与，浦东将面向世界吸引人才，并为其工作、生活提供便利，使其来得了、呆得住、发展得好。“支持持永久居留身份证外籍高层次人才创办科技型企业”，就是基于这样的考虑而推出的创新举措，在国内属于首创，目的是进一步优化创新要素市场配置机制，有利于引进“外脑”，吸引更多的外籍高层次人才参与和推动自贸区建设。

“二十条”措施还提出要推动医疗机器人注册制度尽快落地，包括积极指导自贸区医疗器械注册申请人和浦东新区医疗器械生产企业开展注册人制度试点工作，强化对相关企业的现场调研、信息对接、跟踪服务，促进相关产品尽快落地上市。“医疗器械注册人制度”于2017年12月在上海自贸区率先试点，该制度允许研发机构或科研人员成为医疗器械注册人，不用必须创办生产企业，而是采用委托生产的方式让创新成果问世。

除在简政放权、扩大市场开放度上的相关举措外，“二十条”措施还对市场准入的各个环节进行流程再造，打造具有国际竞争力的一流营商环境。

“二十条”措施提出“实施‘1+1+2’企业登记办理模式”提出了“两个当场办结”的承诺，即对变更类登记事项当场办结，对使用可选用名称的企业设立登记当场办结。

上海市浦东新区市场监管局副局长管捍东介绍说，原来企业设立登记需经企业名称预先核准、设立登记两个环节，一般需8个工作日，实行“1+1+2”办理模式后，最多2日办结，至少提速75%；原来办理变更登记除简易登记事项外，一般需5个工作日办结，实行“1+1+2”办理模式后，全部登记事项当场办结，营业执照立等可取。

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