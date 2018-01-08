台海军筹建60艘微型导弹突击艇

台湾拟定发展“不对称作战”，提出“狼群战术”，研拟筹建60艘45吨匿踪微型导弹突击艇，由中科院委制，海军编列预算委托民间厂商建造，预计四年成军。

中通社今天（8日）引述中科院的邀商说明会内容指出，微型导弹突击艇的排水量满载约45吨、全长约21.4公尺、全宽约5.4公尺、吃水2.4公尺、船速满载时最高航速35节以上。

续航力则以最高时速35节至少达100浬，耐波性要在蒲氏五级风以下可正常执行任务，蒲氏七级风以下结构与稳度无航行安全顾虑。

此外，在船体结构上可采玻璃强化塑胶（FRP）或铝合金两种，船体外型具雷达匿踪（RCS）造型设计。

据了解，中科院已于上周五（5日）邀集船厂举办说明会，说明微型导弹突击艇不需战斗系统，也没有雷达，外型具有匿踪（RCS）设计，采用游艇外观造型，可与渔船混在一起。

一旦突发状况，上述舰艇则可采不对称作战，载着导弹打了就跑，期达到奇袭的效果。

据了解，这项政策在台湾海军内部仍有相当争议。台湾海军于1979年到1981年，在三年间，也做了50艘的海鸥级导弹快艇，吨位为47吨，与现在想做的突击艇差不多。

海鸥级快艇由于老旧，于2012年7月除役，并由30艘光华六号导弹快艇取代。光华六号导弹快艇有185吨，配二联装的雄二导弹。

台湾军方内部坦言，这项政策是由上而下发动，有些急就章。当初海鸥级快艇汰除后，之所以没有再造同样大小的船，就是认为吨位太小，作战功能有限。

据了解，“猎雷舰案”受挫后，台湾总统蔡英文为坚定“国舰国造”政策，于是积极推动微型导弹突击艇案。

此外，突击艇的建造技术不难，建造时间又短，是蔡英文任内规划的第一项“国舰国造”项目，有其重大宣示意义。

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