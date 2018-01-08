台朝野立委攻防劳基法修法 议场外劳团与警方爆冲突

台湾立法院临时会今天（8日）开会，处理《劳动基准法》（简称《劳基法》）修正案。朝野立委一度爆发口角与推挤，但未造成冲突。劳团则是在场外展开抗议行动，期间与警方三度爆发冲突。

据中通社报道，为了《劳基法》部分条文修正草案，“时代力量”立委在总统府前静坐三天要求撤回法案。民进党立委则在立法院议场前，轮班守夜三天，确保议事能顺利进行；中国国民党立委今天上午也提早到议场外排队。

议场门一开，国民党团欲抢先进入议场，民进党团则由部分立委以人墙阻挡，让其余立委进入，双方发生推挤。

朝野立委进入议场后，民进党立委守住发言与递案登记处，国民党立委则是守在发言台前，与民进党立委言词交锋。立法院秘书长林志嘉出面协调，未酿冲突。

临时会开始后，先处理“时代力量”党团提出的变更议程案，希望临时会仅处理总预算案，但遭到民进党否决。临时会先处理总预算案，朝野立委暂时休兵。

议场外，尽管当天天气不佳、大雨不断，且立法院被层层铁笼拒马围住，但多个劳工团体仍一早来到立法院周边，发起抗议，游行途中与警方三度爆发冲突。

劳团表示，今天来抗议只有一个诉求，就是要求民进党当局撤回修法。这次《劳基法》修法对劳工有许多不利的地方，执政党却充耳不闻反对的声音，还用层层拒马与铁笼将人民诉求阻挡在外。

劳团呼吁所有反对《劳基法》修法的人一同上街表达撤回修法的声音，同时不排除将有激烈抗议行动。

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