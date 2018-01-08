中国快递业务量今年将达490亿件 人均35件

中国国家邮政局预计，2018年中国快递业务量将完成490亿件，同比增长22.5%。按2016年末中国大陆13.8亿人口计算，人均快递量达35件。

据中新社报道，2018年全国邮政管理工作会议今天（8日）在北京召开。国家邮政局局长马军胜说，2017年邮政行业更加注重补齐短板、联动融合，更加注重服务民生、绿色安全，发展态势高位运行持续向好。

据会议报告，预计2017年完成邮政业业务总量9765亿元（人民币，下同，2002.61亿新元），同比增长32%；业务收入6645亿元（不含邮政储蓄银行直接营业收入），同比增长23.5%。

其中，快递业务量完成401亿件，同比增长28%；业务收入完成4950亿元，同比增长24.5%。

过去五年中，中国快递业务量从57亿件增长到401亿件，连续四年稳居世界第一，包裹快递量超过美、日、欧等发达经济体，对世界邮政业增长贡献率超过50%，已经成为世界邮政业的动力源和稳定器。

会议预计，2018年邮政业业务总量完成1万2200亿元，同比增长25%；业务收入完成7775亿元，同比增长17%。其中，快递业务量完成490亿件，同比增长22%；业务收入完成5950亿元，同比增长20%。

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