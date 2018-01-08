2018年春运2月1日开始 官方公布高速公路十大拥堵路段

从今天召开的中国春运调度会上获悉，据初步预计，今年春运中国旅客发送量将达到29.8亿人次，与去年基本持平，增速较前几年明显放缓。但客运结构发生了变化，预计铁路、民航分别增长8.8%和10%，仍保持较快增速。

据人民日报的消息，今年春运呈现出一些新的特点，表现为“一个缓解、三个压力”。一个缓解，是指总量矛盾有所缓解。还有三个压力。一是节后运输压力大。今年春运较晚，节后探亲、旅游、学生、务工客流叠加，运输保障难度加大。二是道路保畅压力大。近几年私家车出行数量大幅增长，去年高速公路小客车流量同比增长14%左右，春运期间跨城拼车旅客接近1400万人次，而且出行时段较为集中，道路保安全、保畅通的难度较大。三是客货统筹压力大。入冬以来，煤炭、粮食运输需求旺盛，铁路煤炭日均装车持续保持在8.1万车以上，而且迎峰度保障需求更高，春运期间以客为主、客货统筹的难度较大。

有关方面利用大数据技术，对去年全年特别是节假日的路网运行情况进行了综合分析，提出了高速公路十大拥堵路段，分别是：

  1. 京港澳高速北京市边界到琉陶路出入口
  2. 沪陕高速安徽金寨路出入口到小西冲枢纽
  3. 广东莞佛高速太平立交虎门大桥段
  4. 渝昆高速重庆绕城高速成渝互通到宋家沟服务区
  5. 沈海高速江苏星岛大道出入口到338省道出入口
  6. 沪渝高速上海嘉闵高架出入口到沪青平立交桥
  7. 京台高速安徽方兴大道出入口到小西冲枢纽
  8. 湖南长张高速岳临高速出入口到长张高速出入口
  9. 长深高速广东东江大桥到济广高速出入口
  10. 泉南高速广西024县道出入口到六景互通

根据监测，去年以来拥堵严重的10个收费站分别是：

  1. 京银路北京莲花滩收费站
  2. 荣乌高速内蒙古十七沟收费站
  3. 成都绕城高速成彭收费站
  4. 京大高速山西阳原收费站
  5. 广明高速广东罗格收费站
  6. 京哈高速北京白庙收费站
  7. 山东省道353线德城南收费站
  8. 京新高速新疆乌拉泊收费站
  9. 保阜高速河北龙泉关收费站
  10. 邢临高速河北鲁冀界收费站 
     

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