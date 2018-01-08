2018年春运2月1日开始 官方公布高速公路十大拥堵路段

从今天召开的中国春运调度会上获悉，据初步预计，今年春运中国旅客发送量将达到29.8亿人次，与去年基本持平，增速较前几年明显放缓。但客运结构发生了变化，预计铁路、民航分别增长8.8%和10%，仍保持较快增速。

据人民日报的消息，今年春运呈现出一些新的特点，表现为“一个缓解、三个压力”。一个缓解，是指总量矛盾有所缓解。还有三个压力。一是节后运输压力大。今年春运较晚，节后探亲、旅游、学生、务工客流叠加，运输保障难度加大。二是道路保畅压力大。近几年私家车出行数量大幅增长，去年高速公路小客车流量同比增长14%左右，春运期间跨城拼车旅客接近1400万人次，而且出行时段较为集中，道路保安全、保畅通的难度较大。三是客货统筹压力大。入冬以来，煤炭、粮食运输需求旺盛，铁路煤炭日均装车持续保持在8.1万车以上，而且迎峰度保障需求更高，春运期间以客为主、客货统筹的难度较大。

有关方面利用大数据技术，对去年全年特别是节假日的路网运行情况进行了综合分析，提出了高速公路十大拥堵路段，分别是：

京港澳高速北京市边界到琉陶路出入口 沪陕高速安徽金寨路出入口到小西冲枢纽 广东莞佛高速太平立交虎门大桥段 渝昆高速重庆绕城高速成渝互通到宋家沟服务区 沈海高速江苏星岛大道出入口到338省道出入口 沪渝高速上海嘉闵高架出入口到沪青平立交桥 京台高速安徽方兴大道出入口到小西冲枢纽 湖南长张高速岳临高速出入口到长张高速出入口 长深高速广东东江大桥到济广高速出入口 泉南高速广西024县道出入口到六景互通

根据监测，去年以来拥堵严重的10个收费站分别是：

京银路北京莲花滩收费站 荣乌高速内蒙古十七沟收费站 成都绕城高速成彭收费站 京大高速山西阳原收费站 广明高速广东罗格收费站 京哈高速北京白庙收费站 山东省道353线德城南收费站 京新高速新疆乌拉泊收费站 保阜高速河北龙泉关收费站 邢临高速河北鲁冀界收费站



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