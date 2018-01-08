中资地产股大涨 中国女首富四天财富激增21亿美元

随着碧桂园股价大涨，这家中国销售额最大房地产开发商的副董事长杨惠妍财富增加了21亿美元（约28亿新元）--而这还只是在今年的前4个交易日。

彭博社报道，根据彭博亿万富豪指数，截至1月5日，作为碧桂园控股股东的杨惠妍财富飙升至256亿美元，成为中国第五大富豪。那之后，碧桂园股价周一在香港的交易中又上涨了6.9%，今年以来累计涨幅达到16%。

根据该彭博指数，今年36岁的杨惠妍是中国女首富，也是中国最年轻的十亿美元级亿万富豪。碧桂园在其2007年的招股章程中表示，杨惠妍的父亲于2005年将控股股权转让给女儿，意欲将其训练为家族持有的碧桂园权益的继承人。

杨惠妍的父亲杨国强于1992年作为创始人之一，创办了碧桂园。

中国房地产市场的繁荣提振了中国开发企业--特别是大型开发商--的收益和销售额，碧桂园就是其中之一。该公司上周五公布2017年实现未经审核合同销售金额约5,508亿元人民币（850亿美元），超出8月份宣布的5,000亿元人民币的目标。

中国恒大等开发商同样在香港交易中飙涨，促使企业高管财富大增。据彭博亿万富豪指数估计，恒大的许家印身家达到382亿美元，成为中国第三大富豪，仅次于阿里巴巴的马云和腾讯的马化腾。



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