台外长：台参与国际组织 只有存量没增量

台湾外交部长李大维日前在部内一项会议中表示，今年将是外交充满挑战的一年，国际形势方面，美中角力愈趋白热、东亚区域紧张情势亦在升高。他说，中国大陆以“去主权化”打压台湾国际空间 ，让台湾参与的国际组织“只有存量，没有增量”。

台湾联合报报道，面对严峻情势，李大维说，外交部正在研拟建立目标导向的ＫＰＩ机制，特别是驻外馆处的业务绩效管控，评估的项目主要是推动重大政策的绩效。据称，这项新的ＫＰＩ机制主要是评估驻外馆处推动重大政策目标的绩效，包括推动参与跨太平洋伙伴全面进展协定（ＣＰＴＰＰ）等。

李大维说，今年两岸仍将维持“冷和”状态。大陆过去一年，不仅谋夺台湾友邦，也对无邦交国的台湾驻处名称或其他外交待遇，扩大运用“一中原则”来矮化或限缩；并以“去主权化”打压台湾国际空间，让台湾参与的国际组织数目限缩成“只有存量，没有增量”。

对第二代晶片护照内页底图出包，李大维则表示，外交部的确有很多需要改进的地方，其中最主要是通报机制完全失灵，今后将有专责单位第一时间通报外交部重大事件，而他也分析这次危机处理脱序原因，其中包括外交部员工多以身为菁英自居，他强调外交人士对人态度务必谦和。

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