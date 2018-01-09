23家中国房企去年销售额合计超人民币3万亿

在二三四线非热点城市楼市需求集中释放的拉动下，多数中国上市房企2017年业绩上涨，万科、恒大、碧桂园三家龙头房企年销售额超过5000亿元（人民币，下同，1024.88亿新元）。

据中新社昨天（8日）报道，2016年首次超过3000亿元的年销售规模的碧桂园、万科和恒大三家龙头房企，2017年齐齐迈入“5000亿俱乐部”。

碧桂园日前发布公告称，该企业2017年共实现合同销售金额约5508亿元，同比增长78.34%，在各房企中销售排名居首。

同期，万科合同销售额5298.8亿元，同比增长45%。中国恒大2017年合约销售额约5009.6亿元，同比增长34.2%。

继上述三家企业之后，斥巨资收购万达文旅项目的融创中国，2017年以3652.6亿元合约销售额跨入3000亿元门槛，同比大涨140%。

此外，华润置地、绿城中国、金地集团去年销售额也跻身“千亿军团”。

据中原地产研究中心统计，目前已公布2017年销售业绩的上市房企合计23家。这些企业2017年全年销售额合计高达30093亿元，与2016年同期的19602亿元相比，上涨53.5%。

这23家房企中，除瑞安房地产销售额同比小幅下跌外，其它企业销售业绩全线上涨，多数企业涨幅均超过四成。

受此因素推动，近期A股地产股以及港股内房股股价连续上涨。

中国指数研究院日前发布的一份研究报告预测，2017年，将有144家房地产企业跻身百亿军团，较2016年增加13家。这些百亿房企市场份额将超60%，行业集中度加速提升。

这份报告认为，热点一二线城市2017年在严厉的政策调控下，成交规模明显缩减。部分温和二线及三四线城市释放发展契机，50家百亿代表企业二线及三四线城市业绩贡献占比分别为61.2%和18.2%；一线城市则下降6.3个百分点。

与之相呼应，房企拿地城市重心由一二线城市向三四线城市下沉。

中指院称，50家百亿代表房企2017年三四线城市拿地面积同比增长145%，楼面价同比增长53.9%。

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