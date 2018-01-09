纪念周恩来逝世42周年 南京梅园新村纪念馆新展开放

昨天（8日）是周恩来逝世42周年纪念日。17年来首次闭馆重修的南京梅园新村纪念馆，当天以崭新的展陈重新开放，迎接前来缅怀周恩来的民众。据介绍，此次新展中有不少关于周恩来的史料文物系首次展出。

据中新社报道，位于南京市中心的中共代表团梅园新村纪念馆，由中共代表团办事处旧址、国共南京谈判史料陈列馆、周恩来图书馆等组成。

以周恩来为首的中国共产党代表团，1946年5月至1947年3月在这里同国民党政府进行了10个月零四天的谈判。

这处建筑群在中国历史上具有独特的历史地位，馆内藏有文物1170件。其中一级藏品100件，有不少周恩来、董必武、廖承志、邓颖超等中共早期领导人的珍贵遗物。

鉴于馆内基本展陈对外已经连续开放近17年未曾重整，2017年8月18日，该馆首次闭馆整修。

历经四个月整修，纪念馆昨天重以新展开放。陆续前去缅怀周恩来的民众发现，馆内新增了不少有关周恩来的罕见史料文献。

南京梅园新村纪念馆总馆业务部副主任林建英表示，这个历时四年筹备的“梅园风范——中共代表团在南京”基本陈列，确实把不少压箱底的“宝贝”拿出来展示。

其中，有一张1946年5月3日周恩来飞抵南京、走下飞机舷梯的重要历史节点照片。

据林建英介绍，此前未能找到原始照片，纪念馆仅以新闻图片代替，此次拿出了原版照片的放大照，非常清晰，吸引了不少观众驻足仔细瞻仰周恩来风采。

此外，还有纪念馆从南京市档案馆找到的一批包括周恩来、邓颖超等中共代表团成员的“国民身份证”，也是首次展出。

林建英说：“当时的南京国民政府为梅园新村的大部分中共代表团成员都办理了国民身份证，这批‘身份证’的看点在于，户主都是‘周恩来’。不少代表团成员的学历都是大学，在当时来说，可谓是一支真正的‘高学历团队’”。

据其介绍，整个展览通过300多件（套）珍贵文物、文献档案、历史照片及珍贵历史影像资料，展现了70年前中国命运转折交汇点上，周恩来领导、数十位中共早期领导人参与的这段国共谈判历史。

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