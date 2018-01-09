马克龙向习近平赠送骏马 效仿熊猫外交

（早报讯）法国总统马克龙昨天（8日）起展开三天访华之行，并以中国古代丝绸之路的西安为起点，具有象征意义。此外，他还效仿中国的“熊猫外交”，向中国国家主席习近平赠送骏马；有解读称，此举意在“克”龙。

综合法新社、德新社等报道，马克龙昨早与妻子布丽吉特一起参观了西安的兵马俑，并在大明宫遗址发表有关法中双边关系前景的演说。

其中，马克龙提到欧洲应该参与到“一带一路”的基建工程项目中来。但他同时也说：“但它（一带一路工程）不该是新一代称霸之路，让其它国家陷入从属的地位。”

马克龙说，多边主义意味着一种平衡的合作。他以古老的丝绸之路为样板指出，古代丝绸之路得到大家的分享，从来不是单行线。

马克龙此次中国之行为期三天。据爱丽舍宫称，朝鲜冲突、反恐、气候变化以及贸易问题是中心议题。

马克龙身边人士透露，巴黎和北京计划建立双边“全球战略伙伴关系”。

结束对西安的访问后，马克龙率约60名政治及经济界精英前往北京，并于昨晚会晤习近平与夫人彭丽媛。

据新华社报道，习近平指出，中法都是有着璀璨历史文化的国家。新年伊始，马克龙总统首次访问亚洲就来到中国，“体现着你对中法关系的高度重视”。法国于1964年同中国建立了外交关系，是西方大国中最早做出这一决定的国家。

在钓鱼台宾馆会见法国客人时，习近平还强调，中国愿继续本着合作共赢的原则，密切同法国各领域合作，加强“一带一路”框架下合作。中方重视同法方密切在重大国际问题上的沟通合作，共同努力促进世界稳定与繁荣。

据报道，马克龙访华期间，双方将签署一系列经贸协议，其中包括航空、民用核能领域。由50多名企业负责人组成的一个代表团陪同访问。空客公司和连锁超市欧尚（Auchan）总裁均在其中。

马克龙和习近平今天将在北京人民大会堂签署一系列双边经贸协议。

作为对美国总统特朗普去年11月对北京作首访的回应，马克龙期待着经由此次访问助在华法国企业一臂之力，减少法国在对华贸易中的高达360亿美元（479.62亿新元）的赤字。

此前，马克龙和习近平上周六也就朝鲜和伊朗危机通电话。一般认为，两人将在正式会谈中继续讨论相关议题。

赠马意在“克”龙？

“中国网”英文版昨天刊载的一篇采访引述马克龙表示，“如今，多边主义遭遇危机。我们应通过建立以对话应对危机的机制、通过应对气候变化、通过制定合理的贸易规则，来重新焕发多边主义的活力”。

马克龙称，“我相信，法国和中国这两个既珍视独立又奉行多边主义的大国，一定能共同努力来改变现状”。

据报道，也许是效仿中国的“熊猫外交”，马克龙此次访华为习近平带去一匹马作为礼物，意在深化“法中友谊”。

这是法国代表团昨天透露出的消息，据悉，这匹八岁的骏马名为“Vésuve de Brekka”（也称“Vesuvius”），直到去年秋季一直在法国共和国骑兵卫队“服役”，目前已“退役”。

路透社指出，这也是法国首次赠送其精英骑兵卫队的马匹。

习近平2014年访问巴黎时观看了该卫队的表演，印象深刻。按照规定，所有进入中国的马匹必须经过检疫，因此Vésuve de Brekka还不能会面新主人，习近平先只得到了一张照片。

报道也引述爱丽舍宫官员说：“这对于总统来说这很重要，即使出于卫生原因让进口一匹马变得非常复杂。这是法国卓越的象征。”

中国外交部发言人陆慷在昨天北京例行记者会上表示，“马克龙总统将向习近平主席赠送一匹国礼马。对于法方的友好举动，中方表示感谢和赞赏。”

英国《卫报》引述中国专家、国务院发展研究中心世界发展研究所研究员丁一凡，对马克龙此举给予肯定，并说：“他（马克龙）真的尊重中国历史。”

丁一凡，该礼物寓意“千里马”，表明马克龙渴望与北京保持长久的关系。

据报道，马克龙是自拿破仑以来法国最年轻的领袖。他上台后展现出利用象征符号和历史，以赢得其他国际领袖肯定的意愿。

法新社则指出，法国总统的中文名字是“马克龙”，即“马战胜龙的意思”。

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