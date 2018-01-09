穆迪：中国国企杠杆率今年将继续下降

穆迪投资者服务公司昨天（8日）发布报告称，接受其评级的53家中国国有企业中，大部分的杠杆率2018年将继续逐步下降。

中新社引述穆迪指出，中国国企杠杆水平的改善源自其EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）持续增长，以及债务增速的放缓。

与2016年相比，约三分之二的国企2018年的债务/EBITDA比率将有所下降。预计2018年受评国企的合并平均债务/EBITDA比率，将从2015年的5.7倍和2016年的5.5倍降至5.4倍。

中国政府的改革措施为国企杠杆水平的持续下降奠定了基础。穆迪分析，杠杆水平的改善得益于中国政府提高国企经营效率，并增强其盈利能力的改革，以及旨在削减企业杠杆水平和成本、并去除某些行业过剩产能的供给侧改革。

2016年至2017年大宗商品价格的反弹，对金属与采矿业、油气行业以及农业和食品行业国企的EBITDA有一定推升作用。

穆迪预计2018年大宗商品价格略低于2017年平均水平，国企成本节约、资本支出削减等措施，以及执行更为保守的财务政策，使其在2018年能够继续实现降杠杆。

此外，供求关系的改善，以及中国GDP的持续增长，也可减少大宗商品价格波动。

自2016年以来，中国的供给侧改革已减少了大宗商品行业的过剩产能。穆迪称，这有利于大宗商品行业的国企，如中国宝武钢铁集团有限公司、中国神华能源股份有限公司、中国五矿集团公司和兖州煤业股份有限公司等。

多数大宗商品行业的受评国企，也采取了措施提高运营效率和优化成本结构。

例如在油气行业方面，中国海洋石油有限公司采取了一系列成本削减措施，削减成本大大提升了受评国企的实力，使其成本结构更能应对困难的市场状况和抵御大宗商品价格的波动。

部分大宗商品行业的受评国企也增加发行权益资本，以减少对债务融资的依赖。这符合国企改革框架下引入各类社会资本的要求。

如2017年1月，五矿集团通过新成立的财务子公司发行总额度为150亿元（人民币，下同，30.72亿新元）的股票；2016年和2017年，中国黄金通过子公司发行了53亿元股票。

穆迪认为，未来将有更多大宗商品行业国企和其子公司增加募集权益资本。

免费试阅14天