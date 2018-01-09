台湾薪资冻涨 物价信心指数两岸四地最低

海峡两岸和港澳地区2017年第四季度消费者信心指数昨天（8日）在北京发布，大陆消费者信心指数最高为105.1；台湾总指数为87.52，但物价信心指数最低。台北医学大学管理学院院长、大数据研究中心主任谢邦昌指出，主要是因薪资冻涨，如果2018年两岸关系好转，相信台湾经济也会好转。

据中通社报道，此项消费者信心指数调查和编制由首都经贸大学、中央财经大学、香港城市大学、澳门科技大学和台北医学大学共同完成，于2009年一季度首次推出。

在消费者信心指数中，以大陆最高，达到105.1，台湾88.07、香港86.8、澳门88.12。

台湾方面，第四季度台湾消费者的八项指标中仅有“投资股票时机”偏向乐观，其余皆呈现悲观，尤其是台湾物价信心指数仅65.1，是最低的一项。这反映出台湾消费者最担忧的是物价水准与经济发展状况。

谢邦昌指出，在两岸和港澳地区来看，都觉得台湾物价很低。然而台湾民众对于物价的不满意，主要是来自薪资冻涨。

谢邦昌总结说，这10年来是大陆崛起最快的10年，也可以发现华人在全球经济面的影响力逐渐加强。反观台湾经济，近年经济增长率不断在2%上下浮动，核心原因是“非经济因素”的影响，政治力凌驾所有其他因素，是比较不好的情况。

谢邦昌表示，“大人吵架，小孩遭殃”，就他所知，光是2016年与2017年厦门与台湾的贸易总额，就从15亿元（人民币，下同，3.07亿新元）降到1.5亿元，只剩十分之一。如果2018年两岸关系好转，相信台湾经济也会好转，经济增长率或将从预计的2%上升至4%。

他也指出，由于两岸关系不好，蔡英文政府的“新南向政策”反而造成台商困扰，台商们变得不敢说、不敢做，因为怕要选边站、表态。

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