香港消费者信心指数两岸四地垫底 置业信心创纪录新低

海峡两岸和港澳地区2017年第四季度消费者信心指数昨天（8日）公布，香港的消费者信心指数排名最低。香港消费者对购买房屋的信心更跌至36.8分（200分为满分），是调查自2009年展开以来的纪录新低。

据中通社报道，消费者信心指数是消费者对经济形势各方面进行综合判断后，得出的主观评价和心理预期，是反映消费者总体信心程度及其变动的指标。

香港2017年第四季的消费者信心调查由香港城市大学（城大）负责进行，在去年12月12日至今年1月3日期间，访问了1005名年满18岁且常住于本地的香港居民。

指数评分范围为零至200，小于100表示“信心不足”，大于100表示“有信心”。这一指数于2009年一季度首次推出。

调查显示，本季度香港消费者信心总指数为86.8，较上季度下降3.4%。

经济发展、生活（消费）状况及就业状况分指数超过100分，表示香港消费者对本地经济发展、生活及就业状况的较有信心。

当中，经济发展是唯一录得上升的指数，生活状况信心指数则录得110.6分，信心最高。

不过，香港消费者对物价状况、购买房屋及投资股票的信心指数则低于100分，表示对这三项范畴的信心不足。

其中，香港消费者的最大担忧在于购买房屋，只录得36.8分，较上一季度大幅下跌16%，跌至调查自2009年展开以来的最低水平。

将海峡两岸和港澳地区2017年第四季度消费者信心指数互相比较，中国内地的信心最高（105.1分），随后是澳门（88.1分）、台湾（87.5分）及香港（86.8分）。除香港较上一季度微跌外，其余三地的指数均微升。

负责调查的城大管理科学系副系主任及副教授曹国辉受访时表示，香港去年第四季的消费者信心指数出现轻微下跌，主因是“购买房屋”一项大幅下跌，拉低了整体分数。

此外，香港房价去年底再创新高，加上坊间不少预测均称香港房价今年较难回落，因此香港消费者对“购买房屋”的信心低落。

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