中国春运今年发送旅客量将达29.8亿人次

中国官方昨天（8日）透露，经相关部门会商预测，2018年春运中国旅客发送量将达到29.8亿人次，与上年春运基本持平。

据中新社报道，中国2018年春运从2月1日开始至3月12日结束，共计40天。

总体来看，中国春运客运总量增速放缓但结构发生变化，铁路、民航运输需求仍保持较快增长。

其中，道路24.8亿人次，下降1.6%；铁路3.89亿人次，增长8.8%；民航6500万人次，增长10%；水运4600万人次，增长4%。

官方提醒说，由于春节较晚，因此节前客流相对平缓，节后客流叠加、高峰压力加大。

此外，由于自驾出行持续增多，保障道路安全畅通的任务加重；煤炭、粮食等大宗物资运输需求旺盛，客货统筹难度较大。

在这种情况下，官方要求各地区、各有关部门要组织开展春运安全大检查，督促企业对运输线路、场站设施、运输设备、管理制度、从业人员等全面开展隐患排查。

官方强调，道路运输企业要严格落实车辆运行状态下不间断动态监控制度，严格执行长途客车凌晨2至5时停车休息或接驳运输制度，坚决杜绝“三超一疲劳”“客货混装”和非法营运等违法违规行为。

此外，要提前组织初次参加春运的驾驶人特别是客运包车驾驶人，熟悉运营线路及沿线路况，掌握事故多发点段，防止因道路不熟引发交通事故。

水运企业也要深入落实旅客运输实名制管理规定，实名售票，实名查验登船；加强对所属船舶的安全管理，严格遵守客船抗风等级要求，以及恶劣天气条件下禁限航规定；加强通航建筑物安全防范，严格落实船舶过闸安全检查。

民航单位则要做好飞行安全、地面安全、空防安全、危险品运输等航空安全工作。车站、机场、码头要严格执行安检制度，防止夹带“三品”进站；全面优化旅客进出场站线路和乘降组织，严防出现旅客拥挤踩踏事故。

官方要求各地区、各有关部门要制定并细化完善恶劣天气、设备故障、客流激增、延误晚点等各类应急预案。

此外，公安和交通运输部门要建立恶劣天气应急联合指挥机制和路警联动处置机制，共同协调做好恶劣天气道路交通应急管理工作。

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