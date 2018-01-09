环保督查：有企业污染治理设施不正常运行 废气直排

中国环境保护部昨天（8日）通报京津冀及周边地区大气污染防治强化督查情况，显示部分工业企业未安装污染治理设施，存在违法排污现象，有的企业污染治理设施不正常运行，导致废气直接排放。

据中新社报道，28个督查组上周六（6日）共检查了678个企业和单位，发现其中的27家企业单位存在涉气环境问题。

其中，有企业的污染治理设施不正常运行，废气直接排放。山东省菏泽市牡丹区菏泽创盛晨新型材料有限公司熔化炉的旋风除尘器未使用，无法达到除尘效果。

督查组现场检查该公司内未发现有脱硝设施，该公司的配料间和生产车间未密闭，粉尘无组织排放严重。

督查也指出，有部分工业企业未安装污染治理设施，存在违法排污现象。也有工业企业未严格执行工业企业错峰生产与运输要求，在违法生产。

督查组现场检查时，发现河北省沧州任丘市荣丰电缆辅助材料有限公司、河北省沧州任丘市天发密封材料厂、河南省兰考县兰考华兰家具有限公司，有生产设备未安装废气处理设施，废气未处理直接排放。

此外，督查发现，部分工业企业扬尘治理设施不正常运行，或防扬尘治理措施不完善，粉尘无组织排放严重。北京市丰台区北京市高强混凝土有限责任公司喷淋设施损坏无法正常使用，原料输送廊道料口未采取封闭收集措施等，粉尘无组织排放严重。

督查组检查也发现，仍有“散乱污”企业违法生产，还有企业未落实重污染天气应急响应要求，违法生产。还有部分施工工地防尘、扬尘治理措施不完善，粉尘无组织排放严重。

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