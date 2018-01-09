世界罕见“参王”现身长春引惊叹 中国野山参储量仅几十斤

一棵重量超过500克的珍稀鲜野山参，昨天（8日）在吉林省长春市揭开神秘面纱，让众多业内人士惊叹“可遇而不可求”。该“参王”被专家认为，是目前全球范围内已知的单体鲜重最大的野山参。

据中新社报道，吉林省是世界最大的人参产地。尽管如此，在文学作品中有着神奇功效的野山参，近年来却已濒临绝迹，逐渐仅存于人们的记忆中。

据吉林人参研究院统计，目前中国野山参储量仅几十斤左右。每年在中国国内市场“现身”的野山参只有六公斤左右，干品不到两公斤。

这棵野山参在2017年12月底，由吉林省一家公司从一位参农手中购得。

根据参农描述，该野山参是2017年8月底在中国小兴安岭地区采挖的，出土时净重近600克。目前，经过净化处理和取样后，该野山参重量为511.59克。

吉林省人参工程技术研究中心主任张连学在现场介绍，该野山参参形硕大，芦头、主体、须、艼齐全，匀称美观。此外，芦老而长、纹细而密，属皮条参、灵气体，珍珠点多。

张连学说：“参形如此大的鲜野山参，在全球范围内都极其罕见。”

该野山参昨天被中国农业部特种经济动植物及产品质量监督检验测试中心，鉴定为特等鲜野山参。

该中心研究员刘继永表示，这是他做人参鉴定多年来，已知的世界最大的野山参。

据介绍，该野山参的年龄目前尚不能确认。但业内普遍认为，野山参每年可以生长约三克，按此推算，这棵野山参年龄约为200年。

对于这棵野山参能值多少钱，现场并未给出答案。但据报道，2017年12月4日，一棵260克左右的鲜野山参，在浙江乌镇拍卖价格高达900万元人民币（184.32万新元）。

张连学表示：“如此之大的野山参，身上几乎没有病疤，它一定具有健康基因和长寿基因。”此外，野山参的参龄越长，其合成有效成分的基因就越多。

鉴于该野山参的珍贵稀有及其药用和研究价值，该公司已取其样本，分别送往中外权威机构进行相关科学研究。

该公司希望通过组织培养等方法，使其人参基因能继续存活，取得优质的人参种源基因，建立人参种质资源档案，开展人参新品种的培育、遴选，研制出新的人参品种。

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