国家流感中心：中国仍处流感流行高峰且呈上升趋势

中国国家流感中心网站昨天（8日）公布的流感监测结果显示，截至2017年底，中国南、北方省份流感活动仍均处于冬季流行高峰水平，且仍呈现上升趋势。

中新社引述中国疾控中心流行病学首席专家曾光昨天表示，虽然流感是季节性的，随着气候的转变会有所改善。不过，现在最重要的是做好防控，控制传染源，而不能“等”疫情下降。

据介绍，流行性感冒，简称流感，是由季节性流感病毒引起的急性呼吸道传染病。可分为甲（A）、乙（B）、丙（C）三型。

其中，甲型病毒最易发生变异，常引起流行；乙型病毒则变型缓慢，流行比较局限；丙型病毒很少变异，多呈散发。

监测数据显示，中国全国自2017年12月份以来，流感流行强度不断增强，流感样病例呈现出乙型流感病毒、甲型H1N1流感病毒，以及H3N2亚型流感病毒共同流行趋势。其中，乙型流感病毒所占比例最高。

以往都是甲型流感走在流行的前列，但此次流感却是乙型的“主场”，甚至引发了“此次流感可与SARS比肩”的言论。

曾光表示：“乙型流感虽然没甲型流感变异快，但对危重病人的威胁与甲型差不多甚至更高。”

此外，曾光指出，尽管流感也是有致命性的，特别是对孕妇、老人、儿童等人群，但不能与SARS相提并论。

中日友好医院呼吸与危重症医学科二部医生王一民则表示，流感每年冬天都会流行，今年的流感患者表现跟以往差别不大，大都出现高烧、咳嗽、肌肉酸痛乏力等症状。

王一民认为，流感与SARS相比，是夸张了，且不说流感是有药物、可控制的，在病死率和重症率方面也都不能相比。

据流感监测显示，近期中国全国报告的流感暴发疫情起数，显著高于往年同期，流感病毒检测阳性率已达往年高峰水平。

王一民说：“以往流感峰值多出现在1月，这次出现在12月，峰值比以往来得早，同期相比数量也就会多。”

王一民也指出，此次流感患病人数是多一些，但没有想象中那么严重。

国家流感中心流行病学负责人陈涛表示，目前检测到的主要流感病毒为乙型的Yamagata系。但前几年，这个系的流感并没有大范围流行，所以人群中预先抗体比较低，这也是造成今年疫情高发的原因之一。

针对流感的防控，专家一致强调接种疫苗。

陈涛表示，尽管流感疫苗并不是100%有效，但接种疫苗依然是防控流感的最好措施。此外，也极力推荐在流行季到来之前，尽早接种流感疫苗。

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