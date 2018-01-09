中国去年旅游总收入预计人民币5.4万亿 人均出游3.7次

2018年中国全国旅游工作会议上昨天（8日）透露出的信息，显示2017年中国人均出游达3.7次。

据中新社报道，国家旅游局局长李金早昨天在全国旅游工作会议上披露，中国连续多年保持世界第一大出境旅游客源国，以及全球第四大入境旅游接待国地位。

此外，预计2017年旅游总收入5.4万亿元（人民币，下同，1.11万亿新元），比2012年增长2.81万亿元，年均增长15.83%。2017年中国国内旅游市场为50亿人次，比2012年增长69.12%，年均增长11.08%。

联合国世界旅游组织多年来对中国旅游发展的测算显示，中国旅游产业对国民经济综合贡献和社会就业综合贡献均超过10%，高于世界平均水平。

李金早表示，经多年努力，中国旅游业正在经历前所未有的历史性转变：从粗放型旅游发展向比较集约型旅游发展转变。从小众旅游向大众旅游转变。从景点旅游向全域旅游转变。

此外，也从观光旅游向观光休闲旅游并重转变。从浅层次旅游向深层次旅游转变。从事业方向向产业方向转变。从被动跟从国际规则向积极主动的旅游国际合作和旅游外交转变。从旅游大国向旅游强国转变。

另一方面，2018年中国旅游预期目标确定，全年力争实现旅游总收入5.98万亿元，同比增长13%。

其中，中国国内旅游人数55亿人次，国内旅游收入5.05万亿元，分别增长10.8%、13%；入境旅游人数1.42亿人次，国际旅游收入1273亿美元，分别增长1.4%、2.5%；出境旅游人数1.34亿人次，增长4.5%；完成投资1.8万亿元，增长20%。

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