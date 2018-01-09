台湾劳工卧轨抗议 15人移送北检

台湾桃园产业总工会15名成员昨晚（8日）卧轨抗议《劳基法》修法，铁警局带回15人问讯。今天（9日）上午讯后，当局将带头的林佳玮等两人依违反集游法，另13人则依违反公共危险、强制等罪移送北检。

据中通社报道，劳团昨晚卧轨行动共持续近两小时。警方为维护交通秩序和现场人员安全，在晚间7时38分时实施保护带离，将卧轨的劳团人士抬离轨道。

根据台铁统计，截至昨晚8时，卧轨行为共影响19列列车、约1万1250名旅客，上下行列车每趟延误约10至25分。

卧轨成员表示，卧轨行为纯属自愿，无他人逼迫或指使。

律师丁稳胜指出，目前警方依公共危险、集会游行法移送。不过，从陈抗者实际状况来看，没有具体造成公共危险。因为他们二度下去铁轨，火车都已离开，区间车也处于停驶状态，是单纯表达意见。

另一方面，台交通部表示，抗争者行为违反《铁路法》中“行人、车辆不得在铁路路线、桥梁、隧道内及站区内非供公众通行之处所通行”的规定，最高可罚5万元新台币（2200新元）。

台铁局长鹿洁身则指出，对影响到列车行车安全及大众旅客的输运权益，表达强烈谴责，但还谈不到求偿问题。因为陈抗者没有破坏铁路设备，造成的延误也未让台铁必须赔偿旅客的程度。

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