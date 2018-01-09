马道立：香港法律的内容是以基本法为起点

香港终审法院首席法官马道立昨天（8日）表示，香港法制具透明度是香港法律体系的重要一环。它除了让对案件有兴趣的人士知悉法庭裁决法律纠纷的确切理由外，也能让公众人士对法庭、法官和司法制度作出有理可据的评论。

据中通社报道，在理解法律在香港的运作方面，马道立强调三点。第一，所有法官宣誓拥护《基本法》，尽忠职守，奉公守法，公正廉洁，以无惧、无偏、无私、无欺之精神，维护法制，主持正义，为香港服务。

第二，法官是有原则地根据法律判案，法律面前人人平等，法律的内容是以《基本法》为起点；第三，除却实体法律内容，法庭也会应用法律的精神。

据报道，马道立当天出席香港2018年法律年度开启典礼。他先在爱丁堡广场检阅香港警察仪仗队，其后在典礼发表演讲。

马道立在演讲中谈及香港法庭运作透明度、在取得正确理解的基础下评论法院工作的重要性和好处，以及提高法官退休年龄等方面。

他指出，香港普通法制度具透明度可从两方面清楚得见。首先，几乎所有在香港法庭的法律程序都是公开进行，公众可以出席旁听。另一个体现是法庭向公众公开发布法庭详列判决理由的判案书。

马道立表示，社会大众关心香港的法制运作、司法工作及法治的各个层面，是良好现象。对司法机构的批评可以带来正面效果，可使在需要改善的地方作出改进。

但他强调，对于司法机构的正面和负面评论都应当在有理可据的情况下作出。

马道立表示，法庭和法官在裁决法律纠纷时，只会考虑案件中涉及的法律及法律争议点。政治或其他方面的联系及倾向，不论是有利或不利于涉案人士，都无关重要。

马道立另就提高法官退休年龄作出详细建议。他表示，希望将裁判官退休年龄由60岁提高至65岁，区域法院法官的任期可延长至65岁以上，区域法院级别以上的法官的相关退休年龄由65岁提高至70岁。

他相信，这些建议将会带给香港社会相当大的实际裨益，不但使法官在超逾现行的低退休年龄后，仍可继续以其经验和才能服务社会，也可鼓励最优秀的人才加入司法机构，希望必要的立法工作能于未来两年内完成。

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