未来一周中国大部地区天寒地冻

中国雨雪天气进入1月明显增多增强，且来势迅猛，在接连两场大范围的雨雪中共有155个县（市）日降水量突破1月历史极值。多地降温幅度较大，“冷势”还将持续一周。

据中新社报道，中央气象台首席预报员马学款昨午（8日）受访时表示，上述两次过程中东部地区的雨雪范围高度重叠。其中第一次降雪强度强、范围广。

第二次降雪强度虽然不及前次，但落区基本重叠，特别是中到大雪区域重复落在河南、陕西等地，导致上述地区重复受灾或加重灾情。

此外，两次降雪强度大，积雪深厚。在首场雨雪中，陕西中北部、山西南部、河南、湖北中北部、安徽中北部、江苏中部等六省，先后出现大雪或暴雪。

河南中南部、湖北北部、安徽中部、江苏中部等地部分地区则出现大暴雪。河南信阳、驻马店、南阳局地出现日降雪量超过30毫米的特大暴雪；积雪覆盖面积约110万平方公里。

与此同时，南方暴雨范围广，极端性强。

第二次雨雪过程中，南方地区出现了区域性暴雨。据统计，50毫米降雨覆盖面积达42.6万平方公里，100毫米覆盖20万平方公里，福建、广东、江西、湖南等地共有36个县（市）日降水量突破1月历史极值。

马学款说：“降雨强度之强、范围之广，在隆冬季节少见。”

中央气象台预计，受连续冷空气的影响，今天（9日）至星期六（13日），黄河以南大部地区气温将持续偏低。

西北地区东部、华北南部、黄淮中西部和南部、江淮、江汉、江南以及四川盆地等地，平均气温将比常年同期偏低四摄氏度至六摄氏度。其中，陕西中南部、河南、安徽中北部、湖北中西部等地气温显著偏低六摄氏度至10摄氏度。

期间，最低气温零摄氏度线将南压至华南北部，江南中北部最低气温零下二摄氏度至零下七摄氏度。

陕西南部、河南、湖北北部、安徽北部等地最低气温可达零下10摄氏度至零下15摄氏度，局地低于零下15摄氏度，接近或跌破历史同期极值。对此，中央气象台昨天傍晚6时发布寒潮黄色预警。

马学款表示，预计星期天（14日）上述地区的气温将逐渐回升，至下周一（15日）气温将回升至接近常年状态（日最低气温零摄氏度至零下六摄氏度）。

同时，由于低温寒冷和冰冻天气可能造成各地的能源供应趋于紧张，他提醒各地相关部门密切关注，并做好油、电、煤、气等能源的供应和调配工作。

免费试阅14天