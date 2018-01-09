M503未先协商 台湾向ICAO表达关切

中央社引述知情人士今天（9日）表示，根据国际民航组织文件规定，中国大陆若要启动新航路，须与周边受影响的飞航情报区事先协商（coordinate），台湾已洽请其他国际民航组织（ICAO）会员向该组织表达台湾的关切。

据报道，知情人士表示，根据ICAO一份文件规定，若要启动新航路，需要事先与周边受到影响的飞航情报区协调。因此，大陆启动新航路，有义务要事先与台湾协调，但陆方这次却是片面决定，未与台湾协商。

知情人士指出，台湾已向ICAO表达关切，但目前ICAO尚未有回应。此外，台湾也已洽请其他ICAO会员向该组织表达台湾的关切。

知情人士说，台湾虽不是ICAO会员，但至少要表达台湾的声音，让ICAO知道台湾的立场。

同时，知情人士也表示，台外交部已经通知驻外馆处，向驻在国表达台湾的立场。

台外交部发言人李宪章今天在外交部例行新闻说明会上、回应媒体询问M503议题时则表示，台湾总统蔡英文在上星期天（7日）召开国安会议，外交部会持续进洽各国政府，争取国际舆论与驻在国政府的了解。此外，也会持续与相关部会密切配合，包括国安部门与交通部。

据报道，大陆上星期四（4日）片面启用M503北上航路以及衔接的W航路。蔡英文日前召集国安部会首长研商，呼吁北京依据2015年两岸达成的共识，由双方尽速展开技术性协商，解决飞航安全相关问题。

蔡英文认为，北京当局在未经协商下片面启用争议航线，不仅影响飞安，更是对台海现状的破坏。她指出，这种单方面改变现状、破坏区域稳定的做法，国际社会并不乐见。

此外，台外交与民航单位，应持续向各国政府、民航业者与国际组织，说明此争议航道对区域稳定与飞航安全的破坏，争取国际社会理解与支持。

美国国务院资深政策顾问胡克（Brian Hook）也表示，美国关切大陆没有和台湾咨询，迳自修改民航航路的做法，并称“美国反对这种单方面的行动”。

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