黑龙江佳木斯厅官梅振学坠楼身亡

黑龙江佳木斯市人大常委会副主任梅振学9日凌晨在佳木斯市区一处小区坠亡。

人民网援引佳木斯市政府新闻办消息称，1月9日凌晨2时40分，佳木斯市公安局指挥中心接到群众报告，观江国际有人坠楼。向阳公安分局出警，120赶到现场，经医生确认，坠楼者当场死亡。经查，死者为佳木斯市人大常委会副主任梅振学。

消息称，经现场勘验和调查走访，排除他杀。对相关情况，公安机关已进一步开展调查。

据澎湃新闻报道，公开资料显示，观江国际为佳木斯市区滨江路旁的一处小区，面朝松花江。项目建筑类型为高层和超高层，户型面积在67-140平方米之间。

此前，据《佳木斯日报》1月6日消息，梅振学在1月5日的佳木斯市第十六届人民代表大会第二次会议上当选为该市第十六届人民代表大会常务委员会副主任。

官方简历显示，54岁的梅振学（1963.5）籍贯辽宁台安，1984年7月参加工作，1989年12月加入中国共产党，省委党校经济管理专业毕业，省委党校大学学历。

他早年曾担任佳木斯市水务局副局长，富锦市委常委、政法委书记，富锦市委副书记、纪委书记等职，2011年赴佳木斯市郊区任区长，2015年10月担任该区区委书记，2017年1月出任佳木斯副市长，2017年12月为佳木斯市第十六届人大常委会党组成员、副主任候选人，距离其担任副市长职务一年不到。

《佳木斯日报》报道显示，2017年12月29日，佳木斯市第十六届人民代表大会常务委员会第八次会议通过：决定接受梅振学因工作变动辞去佳木斯市人民政府副市长职务的请求。

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