谢长廷：若大陆先开放日本食品 证明台湾都是意识型态

台湾驻日代表谢长廷今天（9日）在谈到中国大陆研议解禁日本核灾地区食品一事时表示，如果中国大陆提前开放，对台湾将非常讽刺，“我们号称最尊重贸易自由、号称最根据科学，但事实上证明是跟着意识型态走，非常不好” 。

台湾联合报报道，台北驻日经济文化代表处今日举行新春团拜，谢长廷表示，日本食品是否解禁决策不在他，但是日本媒体报道中国大陆现在正积极在协议，有可能开放，若提前开放对台湾将很讽刺。他认为，我们应该有自己的决策，根据多年的抽查抽验、根据先进国家的作法，形成自己的政策，而不是跟着大陆走，跟着大陆走，有一天他们跑到比我们快、或者退了，真的非常尴尬非常伤害的事情。

日本台湾交流协会理事长谷崎泰明表示，期望中国解禁日本食品一事尽早实现，但还没有做最终的决定，现仍在密切注意中；至于台湾，日本从过去一直希望台湾能用科学的方式来考量。

谷崎也对未来的台日关系感到乐观，他表示预计二月访问台湾，希望可与蔡英文谈谈台日之间一些未解决的问题。

此外，对日本自民党议员铃木馨祐指未来两三年内日本版台湾关系法可望有所进展。谢长廷表示，不会有“台湾关系法”的名字，因为会有刻板印象，一讲到台湾关系法就想到美国，但是台湾与日本需要一个基本法，因为每年有600万人交流，为了保护这600万人安全，应该有一个法律，这是大家在思考的在推动的。

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