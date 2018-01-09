国民党扩大纪念蒋经国逝世30周年 马英九明至中常会演讲

中国国民党为纪念蒋经国逝世30周年，规划一系列活动，明天（10日）将邀曾担任蒋经国英文秘书的台湾前总统马英九到中常会，谈蒋经国对台湾的贡献。

据中通社今天（9日）报道，1月13日是蒋经国逝世30周年，国民党届时将在台军英雄馆举办纪念大会，前任党主席连战、吴伯雄、马英九、朱立伦、洪秀柱，以及现任党主席吴敦义都将同台。

这也将是六位历任国民党党主席，在2016年大选败选后首度同台，展现团结。

此外，国民党也以“飞跃30、永怀于心”为主题，扩大举办多项纪念活动，马英九明天的演讲为首场活动。

国民党文化传播委员会副主任委员锺沛君表示，马英九曾任蒋经国英文秘书。在国民党副主席兼秘书长曾永权的邀请下，马英九将到中常会演讲，谈蒋经国的贡献，与马英九所认识的蒋经国。

据报道，马英九因党产案被北检约谈，媒体盛传农历年后北检将起诉马英九。

对于马英九卸任后一再被司法“追杀”，吴敦义下令全党声援。马英九重回中常会演讲，也更受注目。

此外，吴敦义星期五（12日）将率党务主管至头寮谒陵。国民党当晚则拟于中山堂举办音乐会，蒋家后代、前国民党籍立委蒋孝严也会出席。

国民党星期天（14日）上午将于新北市碧潭举办纪念蒋经国逝世30周年路跑，马英九也将参与。

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