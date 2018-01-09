黄安：台湾政治已堕入无间地狱的轮回

旅陆台湾艺人黄安表示，台湾的所谓“民主机制”已经全面运转失灵，并指民主的天下大乱，统一的形势大好。

据联合新闻网今天（9日）报道，黄安在微博发表题为“堕入无间地狱的台湾民主”的贴文中，作出上述表示。

他说，西方谚语：多少通往地狱的道路，都是用善意来铺成。民主是善意，结果则未必。

黄安质问说，试想一家企业，凡事都诉诸民粹，大小事都要所有员工投票表决，“不爽的就抗议”，这家企业能走多远？

他形容说，眼下台湾就是这么一家“民粹”企业。几天前，“时代力量”几个人跑去台总统府前绝食静坐。按照法律，总统府前属于“禁区”，不得进行任何形式抗议。

可是时力仗着立委的身份，不理会上述规定。负责维安的台北市长柯文哲则声称，因为抗议那几天不是上班日，交通影响不大，所以就让上述人士多坐几天再取缔。

黄安表示，时力立委在作秀，柯文哲也有他的政治盘算，“都是套路，可惜输的却是台湾司法”。他说，因人而异的司法实践，“是另类独裁”。

另一方面，黄安表示，10名劳动团体成员昨晚跑到台北火车站，躺在南下第三站台铁轨上，瘫痪了台北车站的交通。

他指出，这次躺车站，下回就躺机场；这就是失控的自由与民主。

黄安说，民粹导致国民党下台，民进党全面执政；下次选举，假设再度政党轮替，难道就雨过天晴了吗？

对于民进党会轻饶国民党吗，黄安预测说，民进党肯定加倍奉还，会以更猛烈的民粹抗议行动，让国民党做不下去。

黄安表示，台湾的民主已经发展成任何政党、任何领导人上台都没好日子过，都完蛋。

此外，台湾五分之四的电视节目在谈政治、五分之四的媒体版面在谈政治。黄安对此质问，台湾的经济呢？

黄安表示，“无间地狱”中所谓的“无间”，就是无间断，在这个地狱受的苦是无间断、没有停歇的时候，是最恐怖的一种地狱。

他认为，台湾政治已堕入无间地狱的轮回，看不见苦的尽头。

不过，黄安也表示，民主的天下大乱，统一的形势大好。换位思考，“台湾乱”未必不是好事，汉末、唐末、宋末、明末、清末都是台湾现在这个样。

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