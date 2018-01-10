苹果：中国内地iCloud服务将转由国内公司负责运营

据苹果公司透露，从今年2月28日起，中国内地的iCloud服务将转由云上贵州公司负责运营。

从当天起，云上贵州公司将负责iCloud在中国内地的运营，并将拥有与iCloud 中国内地用户的法律和财务关系。

据人民日报客户端消息，苹果公司表示，“对于这些变动，我们希望对顾客保持透明。”自 1 月 10 日起的七周内，苹果将通过电子邮件和推送通知的方式，告知用户这一消息。

据介绍，将 Apple ID 的国家或地区设置为中国的用户将在这次转变的影响范围内。

去年7月12日，贵州省政府与苹果公司共同签订《贵州省人民政府 苹果公司iCloud战略合作框架协议》，苹果公司授权云上贵州大数据产业发展有限公司 （GCBD，简称云上贵州公司）作为苹果公司在中国大陆运营iCloud服务的唯一合作伙伴；云上贵州公司作为运营主体，在中国大陆境内运营iCloud服务；iCloud服务在中国境内使用iCloud和云上贵州公司双品牌向用户提供体验。

苹果公司表示，“与云上贵州的合作将使我们得以继续提高iCloud 服务的速度以及可靠性，同时也符合中国的云服务须由本地企业运营的新规。”

云上贵州公司表示，作为苹果公司在此项目的合作伙伴，云上贵州公司表示非常自豪和高兴，同时对iCloud项目的正式启动充满期待，双方将致力于通过持续提升中国iCloud用户的体验来实现互惠共赢。同时，双方也将进一步探索深化合作的可能性。

苹果方面表示，影响范围内的用户都将收到有关这一变动的通知，iCloud的系统必须记录每位用户已经浏览或者接受至少一次通知，才能完成用户的服务迁移。截止今年2月28日0点，如果用户未被记录为已经浏览或者接受苹果相关的通知，则他们的账户将不会被迁至云上贵州，而会保留在停用状态。停用期间，用户此前储存在 iCloud的数据资料还将保存在 iCloud里，不会丢失。如果停用后用户希望在2月28日后使用iCloud服务，则需要先接受新的条款和条件，以确保账户被重新激活并迁至云上贵州。

同时，苹果公司在声明中也强调，“Apple拥有强大的数据隐私和安全保护机制，并且不会在我们的任何系统中创建后门。”

此外，苹果公司也表示，Apple 将与云上贵州协作，并仅会响应符合法律程序的数据请求。而对于受密钥保护的设备，如 iPhone 或者 iPad 等，Apple 无法进行解锁。

另据介绍，根据去年7月贵州省政府与苹果公司共同签订的合作协议，云上贵州公司还将运营支撑iCloud服务的全国数据中心，主数据中心将在贵安新区建设，投资将达到10亿美元。苹果公司将在贵安新区注册实体公司，与云上贵州分公司合作建设iCloud贵安新区主数据中心，由云上贵州公司运营，苹果公司提供技术支持。

iCloud贵安新区主数据中心也将是是苹果公司在中国设立的第一个数据中心项目，项目落成后，将用于存储中国苹果用户的数据。建成和投入使用时候，中国用户在上传和下载数据，就无需在跨越中美之间的长距离来回传输，提高速度，减少延迟。

苹果公司环境、政策和社会事务副总裁丽萨·杰克逊表示，“中国的用户喜欢使用iCloud来安全地存储照片、视频、文档和应用程序，并在所有设备上保持同步更新，相信新的合作关系，将通过减少延迟和提高可靠性改善中国iCloud用户的体验。”

云上贵州大数据产业发展有限公司于2014年11月经贵州省人民政府批准成立，注册资金23500万元，由贵州省大数据发展管理局履行出资人职责，贵州省国有企业监事会进行监管。

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