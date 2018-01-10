鼓励美台官员互访 美众院通过“台湾旅行法”

美国联邦众议院无异议通过“台湾旅行法”（HR 535），这项草案为鼓励美国与台湾间所有层级官员互访订立明确的法律基础，迈出重要一步。

台湾联合新闻网报道，草案尚待联邦参议院通过并协调出两院一致的版本，随后送交美国总统特朗普签署才生效，成为具约束力的美国法律。

美国与中华民国1979年终止外交关系后，台湾的总统、副总统、行政院长、外交部长与国防部长至今无法访问华府；而美国过去派阁员访台，会避开敏感的国防与外交官员，多以商务、教育部门的交流为主。

报道称，这项草案有望让台、美间多年来低调且受限的高层级官员互访解禁，而美国行政部门如何执行，则最关键。

“台湾旅行法”明确指出，“美国政府应鼓励美国和台湾在各层面的访问”，类似议案曾于2016年在联邦参、众两院都提出。

法案提到，美国国会认为，“台湾关系法”制定以来，美国对台湾高层官员访美的自我设限，让台美始终缺乏有效沟通，阻碍双方关系发展，“美国政策理应促进美国与台湾间所有层级的官员互访”。

这项法案由共和党籍联邦众议员夏波（SteveChabot）提出，共有80多位国会议员共同连署，包含联邦众院外交委员会主席、共和党籍联邦众议员罗艾斯（Ed Royce）；参院则由联邦参议员卢比欧（MarcoRubio）于去年提出，共7位参议员参与连署。

夏波在去年的听证会上曾严正指出，美国现行政策“简直胡扯”，美国现在的自我设限“不只侮辱人，也非常没有成效”，是改变过时限制的时候了。

对此，台湾人公共事务会（FAPA）会长陈正义表示，“台湾旅行法”在众院无异议通过，是重大里程碑，FAPA将向参议院倡议，确保法案尽快在参院过关。

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