星岛：涉贿房峰辉是郭伯雄老乡兼旧部 习近平亲自下令调查

中国官媒新华社昨天（9日）报道说，经中共中央日前批准，中华人民共和国中央军事委员会委员房峰辉（中共中央军事委员会原委员、中央军委联合参谋部原参谋长）因涉嫌行贿、受贿犯罪，被移送军事检察机关依法处理。

《星岛日报》今天（9日）报道指出，据悉，房峰辉行贿的罪状，是指行贿中央军委原副主席郭伯雄、徐才厚。

《星岛》去年9月1日曾披露说，刚刚被免去中央军委联合参谋部参谋长的房峰辉上将，以及被免去中央军委政治工作部主任的张阳上将，因为涉嫌严重违纪，双双接受军纪委调查。

据悉，房峰辉是郭伯雄的老乡兼旧部，张阳则是徐才厚的嫡系，由中共总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自下令调查，也为十九届中央军委调整铺路。

中国官方后来公布说，张阳上将于去年11月23日在家中上吊身亡，成为史上首位自杀身亡的中央军委委员。

《解放军报》发表评论，严斥张阳卷入郭伯雄、徐才厚等案，涉嫌行贿受贿、巨额财产来源不明犯罪，最终“畏罪自杀”，以“可耻的方式结束自己的一生”，逃避党纪国法惩处，行径极其恶劣。

官方昨天证实房峰辉落马。房峰辉与张阳曾是原广州军区的老搭档。房峰辉2003年至2007年担任原广州军区参谋长，张阳于2004年至2007年担任原广州军区政治部主任，两人在同一个班子中工作了四年。

2012年，他们又分别执掌解放军原总参谋部、原总政治部两大部门。

66岁的房峰辉，是陝西咸阳人，17岁入伍，长期在新疆军区任职，后来转任原兰州军区第二十一集团军（驻陝西宝鸡）副军长、军长，成为时任原兰州军区司令员郭伯雄的爱将。

在郭伯雄提携下，房峰辉步步高升，2003年年底担任原广州军区参谋长，2007年升任原北京军区司令员，并出任中国国庆60周年阅兵总指挥一职。

十八大前夕，他担任解放军原总参谋长，军改之后改任军委联合参谋部参谋长。去年4月，房峰辉还陪同习近平访问美国，作为军方代表参加中美外交安全对话。

官方公布落马的上将除了郭伯雄、徐才厚、房峰辉、张阳，还包括原武警司令员王建平、原空军政委田修思、原国防大学校长王喜斌。

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