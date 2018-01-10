“女子阻碍高铁发车事件”引关注 教育部门称当事人已被停职

网曝的一段视频近日引发网民和舆论关注。视频显示，在安徽省合肥市火车站，一名带着孩子的女子，以等老公上车为名，阻碍其所乘的高铁发车，造成该列车晚点发车。合肥市庐阳区教育体育局昨午（9日）回应称，当事人罗某某系小学教师，已责成当事人立即停职检查。

据中新社报道，合肥市庐阳区教育体育局昨午4时许发布“关于对网传我区教师阻碍动车发车事件的处理情况报告”。

报告称，昨天（9日）上午，庐阳区教体局负责人从网上得知，永红路小学教师罗某某因等候爱人阻扰列车关门发车事件后，区教体局立即成立事件调查处置小组，分头向合肥火车站和当事人了解真实情况。

经查，上周五（5日），在由合肥站开往广州南的G1747次高铁列车上，永红路小学教师罗某某为等候爱人，用身体强行阻挡车门关闭，并要求列车员通知检票员放行其爱人，列车员和乘客多次劝解无果，造成该列车晚点发车。

上海铁路局合肥火车站当天也通过其官方微博通报：“1月5日，由安徽蚌埠南开往广州南站的G1747次列车在合肥站停站办客时，一名带着孩子的女性旅客以等老公为名，用身体强行阻挡车门关闭，铁路工作人员和乘客多次劝解，该女子仍强行扒阻车门，造成该列车晚点发车。据了解，目前铁路公安已介入调查处理。”

庐阳区教体局昨午召开局党委会，对此事件作出如下三点处理：一是责成当事人罗某某立即停职检查；二是勒令永红路小学就教师队伍建设作出深刻检查，深入调查事件原因，依法依规依纪处置到位。

三则是区教体局举一反三，在全区教育系统中广泛开展学法守法及师德师风警示教育，严厉杜绝此类现象再度发生。

据检索发现，在合肥市永红路小学官网教师简介一栏中，对于罗某某介绍：“教导处副主任。小学语文高级教师，从教11年以来，坚持‘以爱育生’的理念。所带的历届学生成绩优异，各项表现突出。2009年所带班级荣获区级优秀中队。2010年被评为区级德育先进个人。2011年被评为区级优秀班主任。”

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