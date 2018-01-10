林郑：不接受攻击司法制度或侮辱恐吓法官行为

香港特区行政长官林郑月娥昨天（9日）表示，香港回归祖国20年来，香港的司法制度备受国际推崇。任何攻击司法制度、司法机关，或出言侮辱、恐吓法官的行为，均不可接受。她表示，相信整个社会也不会容忍，特区政府会依法处理这些行为。

据中通社报道，林郑昨天上午出席行政会议前、会见传媒时指出，香港是法治社会。法治是香港最重要的核心价值，司法独立是维持法治的重要基石。她与管治团队会坚定不移捍卫司法独立，维护重要的法治精神。

林郑表示，法院会按法律理据，不偏不倚地行使独立的司法权。

对于广深港高铁西九龙站设立口岸实施“一地两检”，林郑表示，维护“一国两制”下的普通法法制的同时，也要尊重“一国”的宪制框架及秩序。全国人大常委会去年12月底通过批准“一地两检”的决定，有充分宪制和法理基础。

林郑指出，特区政府过去已多次解释实行“一地两检”的法律基础。以“三步走”实施“一地两检”，就是为“一地两检”提供足够法律基础。当中，“第一步”及“第三步”由香港提出及完成，凸显中央政府非常重视香港的高度自治。

林郑表示，特区政府会尽快完成“第三步”的本地立法工作。预计将在2月初前、甚至在1月底向特区立法会提交本地立法草案，以争取立法会在暑假休会前通过草案，让广深港高铁香港段在今年第三季度达至通车的目标。

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