林郑访廉政公署：廉洁对香港繁荣稳定非常重要

香港特区行政长官林郑月娥昨天（9日）到访廉政公署（廉署）总部，以了解廉署的工作情况。她说，廉洁对香港的繁荣稳定非常重要。

据中通社报道，林郑昨天在廉政专员白韫六和署理执行处首长丘树春陪同下，首先参观执行处辖下多项设施，包括24小时运作、负责收集市民查询和投诉的举报中心，以及录影会面室。

她也听取了廉署人员讲解处理投诉的程序、主动调查贪污的工作，以及电脑资料鉴证小组向调查团队提供的专业支援。

林郑随后参观社区关系处和防止贪污处，了解廉署人员如何通过不同途径、进行防贪工作及宣扬反贪信息。

她欣悉廉署除本地工作外，也配合国家“一带一路”建设，与“一带一路”沿线国家及地区分享香港反贪工作的丰富经验，提高该等国家及地区的廉洁水平。

林郑也分别与廉署调查人员、新入职人员和职方代表会面，了解他们的工作和聆听他们的诉求。

报道引述林郑表示，廉洁对香港的繁荣稳定非常重要。感谢廉署的同事一直努力不懈，表现高度专业和团队精神，结合执法、防贪和社区教育，全力打击贪污，让香港成为国际公认的廉洁都会。

她指出，社会发展会带来新的挑战，她有信心廉署会与时并进，同时时刻保持警觉，不偏不倚，维护香港的廉洁价值。

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