台劳团怒吼与警冲撞 工会秘书长昏迷送医

台湾立法院昨天（9日）审查《劳动基准法》（简称《劳基法》）修正草案。由于朝野协商没有结论，草案重回院会处理，引发场外抗议劳团不满，手拿旗帜一度往立法院内冲，与警方爆发肢体冲突。过程中，新竹县产业总工会秘书长范玉梅在推挤中倒地昏迷，紧急送医救治。

据中通社报道，由于不满《劳基法》修法，劳工团体连日来除了前天（8日）至立法院前抗议、当晚发动卧轨抗争行动外，昨天上午11时左右，劳团队伍近百人也冲向立院，高喊“退回恶法，警察让开”。

警方则企图阻止其进入，双方冲撞下，新竹县产业总工会秘书长范玉梅突然倒地。

新竹县产业工会指出，刚刚爆发推挤时，他们看见范玉梅被警方包围、扛走；他们马上拉她回来，接续范玉梅就昏迷倒地。

高教工会成员陈柏谦表示，范玉梅多次参与劳工运动，不满警方过度推挤。

陈柏谦痛批，警方如此沦为民进党“走狗”，若范玉梅发生任何意外，现场指挥官要负起全责。

陈柏谦也说，现场拒马有两层楼高，劳团根本不可能翻进立院，劳工可不像立委可以在立院里喝姜茶、吃饼干。

陈柏谦也强调说，立法院只要敢过修法案，就是“全面宣战”；劳团抗争将“遍地开花、烽火连天”，呼吁“民进党撤回草案，在野党别打假球”。

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