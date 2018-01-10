指马英九收台币2亿献金 周玉蔻判赔180万及登报道歉

台湾前总统马英九不满遭媒体人周玉蔻通过新闻、谈话性节目、面簿与报章，指他收受顶新集团2亿元（新台币，下同，900万新元）献金，认为名誉受损，自诉控告周玉蔻诽谤并求偿1000万元。台北地院一审判周玉蔻免赔，马不服上诉，高等法院昨午（9日）二审宣判，周玉蔻应赔偿180万，在四大报刊登道歉启事。全案仍可上诉。

据中通社报道，此案事缘周玉蔻2014年12月起，接连在面簿、《美丽岛电子报》及电视政论节目中，质疑马英九竞选连任时非法收受顶新2亿元献金。

周玉蔻也在政论节目上说：“马英九他知道，当然不是他经手，是他的重要的亲信经手，中间胡定吾先生，扮演了中间人的角色，胡定吾先生帮助顶新集团送钱到总统府，这是大功一件”。

对此，马英九认为名誉受损，自诉控告周玉蔻诽谤及求偿1000万元，并要求登报道歉。

台北地方法院2015年一审认为，周玉蔻曾向国安会前副秘书长张荣丰等人查证，并非全然恶意虚构，2015年底判她无罪，求偿案一审也判周玉蔻免赔。

对此，马英九不服并上诉。马英九指出，特侦组已侦查后签结，证明无实证，周玉蔻的说法不实。

台高等法院昨午二审开庭，逆转改判周玉蔻应赔偿马英九180万元，并在四大报刊登道歉启事。

对此，周玉蔻发表声明表示，她不服判决将提上诉。她表示，这则报道已善尽调查求证之责任。

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