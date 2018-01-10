新党发言人王炳忠告周玉蔻诽谤 求偿148.7万元

新党发言人王炳忠不满名嘴周玉蔻，指控他父亲王进步帐户有一笔超过500万元（美元，667.89万新元）的外汇，昨天（9日）与父王进步共赴台北地方法院，自诉控告名嘴周玉蔻刑事泄密罪、加重诽谤罪嫌。此外，也提民事损害名誉求偿148万7000元（新台币，下同，6万7227.27新元）。

中通社引述王炳忠表示，自从他于去年12月19日遭检调搜索约谈后，周玉蔻就在政论节目直接说有500万的外汇在他家族的帐户，还说这是中国大陆党政军支持王炳忠发展组织或训练军队费用。

周玉蔻后来更是“白纸黑字”在面簿上说，这笔500万是用美元的方式，从海外流入王进步的帐户。王炳忠指出，这么具体且不实的指控，是他提告的最主要理由。

王炳忠也表示，由于台湾法律规定求偿超过150万元的列案可上诉三审，为免浪费司法资源，因此只求偿148万7000元。其中，100万元是他的精神补偿费，其余的则是父亲王进步的赔偿费用。

此外，王炳忠稍早也在面簿痛批周玉蔻是台湾“法院认证的诽谤惯犯”，从爆料鸿海集团董事长郭台铭的“3亿男案”，到污蔑台湾前总统马英九收受顶新2亿元案，最后皆败诉赔偿。

他表示，自己控告周玉蔻是“为台湾被污染的舆论环境扫除空污”。

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