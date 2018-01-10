国民党申请解冻资金发奖学金 遭党产会保留

中国国民党向台湾行政院党产会申请解冻银行资金，以发放中山奖学金。党产会昨天（9日）表示，委员认为此奖学金仅限国民党员申请，是否符合公益尚有疑虑，将保留此案请国民党再作说明。

据中通社报道，党产会发言人施锦芳昨天受访表示，为发放1690万元（新台币，下同，76.42万新元）的中山奖学金，国民党向党产会申请解冻永丰银行帐户近1000万元的现金。

施锦芳称，党产会昨天召开会议；会中委员认为，中山奖学金并非紧急的政党业务。此外，中山奖学金必须是国民党员才能领取，属于党员福利，应该由国民党的正当收入支应，不在可以申请由永丰银行帐户支出的许可范围。

因此，该会决议此案先保留，请国民党再加以说明。

国民党文传会副主委洪孟楷则指出，该党去年11月就已发函给党产会申请解冻，原因在于2014年度已确认的八位奖学金得主皆已依计划留学。党产会冻结国民党银行账户，已经造成海外学子经费短缺、生计困难。

他表示，奖学金是以法定义务经费为由申请，符合党产条例规定，党产会的处理令人遗憾。

据报道，中山奖学金是国民党于1960年在台湾创设的留学奖学金。以国民党创始人孙中山之名命名，发放对象为经过考试与党内考核合格的国民党党员。

海基会前董事长江丙坤是第一位获得此奖学金的党员。此外，台湾前总统马英九、考试院前院长关中等人，也都曾获得中山奖学金补助。

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