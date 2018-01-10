世界银行：中国经济今年预计增长6.4%

世界银行华府时间昨天（9日）发布最新一期《全球经济展望》，上调2018年全球经济增长预期，说全球经济将在2018年迎来金融危机后的全面复苏。

据新华社报道，报告显示，在投资恢复、制造业回暖以及全球贸易稳步增长的带动下，2017年全球经济估计增长3%，为2011年以来的最强劲增长。东亚和太平洋地区对2017年全球经济增速的贡献率超过三分之一，其中大部分贡献来自中国。

报告预计，2018年，全球经济增速将小幅加快至3.1%，较世行去年6月的预测值上调0.2个百分点。世行还将2019年全球经济增速较去年6月上调0.1个百分点至3%。

报告预计，新兴市场和发展中经济体今年将增长4.5%，高于2017年4.3%的增速。明年增速将进一步加快至4.7%。

其中，中国经济今年预计增长6.4%，较世行去年6月份预测值上调0.1个百分点，明年增速预计将小幅下滑至6.3%。

报告说，随着发达经济体接近潜在增速，货币政策可能逐步收紧，今年发达经济体增速将从2017年的2.3%小幅放缓至2.2%。

明年增速则将进一步降至1.9%。其中，美国经济今年预计增长2.5%，明年增速将放缓至2.2%。

报告指出，尽管全球经济全面复苏，但仍面临下行风险。发达经济体可能加快货币政策正常化步伐，从而引发全球金融条件突然收紧，威胁经济复苏。

此外，贸易保护主义抬头，以及地缘政治紧张将损害企业和消费者信心，拖累经济复苏。

报告也表示，全球经济潜在增速放缓的趋势值得注意。

报告说，随着资本积累速度下滑，生产率增速逐步放缓，人口老龄化加剧，未来10年全球经济潜在增速将进一步下降.这有可能导致全球经济脆弱性增加，不利于生活水平的改善。

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