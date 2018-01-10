寒潮携雨雪袭闽 平潭赴台航线叫停

随着强冷空气南下，位于中国东南部沿海的福建，连日来进入较大范围的寒潮天气过程，并开启雨雪冰冻模式。

据中新社今天（10日）报道，面对今年首个寒潮来袭，福建气温大幅下降，南平市的邵武、光泽、浦城等多地迎来今年首场雪。泉州市德化县的九仙山、福州市的闽清和闽侯等多地现雾凇、冰花。

与此同时，连日持续降水，也令福建多地“解渴”。自2017年下半年以来，福建多地气象干旱严重，甚至出现用水紧张态势。

福州市气象局近日透露，去年8月以来，该市降雨明显偏少，全市平均偏少五成左右，其中福清偏少达八成。

福州市气象局相关负责人则说，2018年伊始，马尾、罗源、闽清、福清、连江等福州五地不同程度出现了旱情。连江地方水库平均储水量则低于历史同期近三成，多地旱情已刻不容缓。

福建多地由此开展人工增雨作业缓解旱情。据前天（8日）6时至昨天（9日）6时统计数据显示，福建降雨量25至50毫米的有34个县（市、区），50至100毫米的有27个县（市、区），最大为惠安87.8毫米。

目前，持续三天的强降雨过程基本结束。福建省防汛办通报指出，雨带已东移入海，降雨范围和强度进一步减小减弱。

另一方面，福建平潭赴台海上航线却受影响再度叫停。

福建海峡高速客滚航运有限公司通报称，由于台湾海峡风大浪急，原定于明天（11日）第1万8009次平潭往返台中航班、1月12日第1万8010次平潭往返台北航班全部停航。

据报道，平潭现开通至台中、台北两条海上高速客滚航线，其中“海峡号”自2011年11月起，先后开通平潭至台中航线与平潭至台北航线；“丽娜轮”自2013年10月起，参与执行台北至平潭航线。

边检部门的统计数据显示，截至去年8月中旬，平潭两条对台客滚航线累计运送两岸旅客突破65万人次。

气象部门称，预计福建沿海下周一（15日）前风力较大（阵风可达7级以上），尤其明天至周六（13日）阵风可达九级。

专家指出，应注意防范沿海大风对闽台航运、滨海旅游和渔业等行业的影响。

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