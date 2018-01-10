卫计委：中国流感活动高峰还将持续

中国卫生计生委（卫计委）昨天（9日）表示，中国流感活动高峰还将持续一段时间，并表示目前药品充足，病毒也没有出现变异。

据中通社报道，国家卫计委医政医管局副局长焦雅辉昨天在例行发布会上表示，预计中国流感活动高峰还将持续一段时间。

流感监测结果显示，目前来看，病毒还没有发生变异，也没有产生新的耐药性。因此，中国国内现有的神经氨酸酶抑制剂、达菲等抗病毒药品依然有效。

焦雅辉说，从临床症状上来讲，今年基本都是高热、畏寒、全身肌肉酸疼、乏力等流感典型症状，与去年并无特别大的差异。

然而，今年除了有乙型流感感染的病人以外，还有合并了甲型的几个亚型病毒的感染，比如甲型H3N2、甲型H1N1。另有少部分的流感患者是甲型和乙型的混合感染。

有专家分析认为，中国今冬流感高发是由综合因素叠加导致的。冬季是流感高发季节，今冬气候异常，且今年流行的优势毒株（乙型Yamagata）已多年未成为优势毒株，导致人群缺乏免疫屏障，易感人群增多。

焦雅辉介绍称，国家卫计委将进一步加大流感监测力度，根据防治需要及时发布科普防治知识，邀请权威专家进行解读，积极回应社会关切。

同时，对医务人员开展培训，进一步提高医疗救治能力。此外，对重症患者集中的地方，组织国家级专家进行指导和会诊，最大限度地保护患者健康。

据了解，2017年入冬以来，中国流感活动水平上升较快，且仍处于上升态势。多地医院门急诊和住院患者、重症患者增多，诊疗压力大。

中国疾病预防控制中心副主任冯子健呼吁市民勤洗手、戴口罩、通风换气。对于儿童、老人、慢性病患者、孕妇等高危人群，则建议接种流感疫苗。

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