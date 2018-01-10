科技部：中国国家创新能力排名升至世界17位

中国科技部部长万钢昨天（9日）在北京称，近年来中国科技创新能力显著提升，国家创新能力排名从2012年第20位，升至第17位。

据中新社报道，2018年全国科技工作会议昨天在北京召开。万钢在做工作报告时指出，中国科技创新水平近年来加速迈向国际第一方阵，进入三跑并存、领跑并跑日益增多的历史性新阶段。

此外，科技创新有力支撑供给侧结构性改革，实现了全面融入、主动引领经济社会发展的历史性跨越。

万钢强调，五年来，中国科技创新能力显著提升，主要创新指标进入世界前列。

2017年，全社会研究与试验发展（R&D）支出预计达1.76万亿元（人民币，下同，3600亿新元），比2012年增长70.9%。全社会R&D支出占GDP比重为2.15%，超过欧盟15国2.1%的平均水平。

万钢指出，2017年中国国际科技论文总量比2012年增长70%，居世界第二；国际科技论文被引量首次超过德国、英国，跃居世界第二。

此外，中国发明专利申请量和授权量居世界第一，有效发明专利保有量居世界第三。全国技术合同成交额达1.3万亿元。

全国高新技术企业总数则超过13.6万家，研发投入占比超过全国的50%，发明专利授权量占比全国40%，上缴税费预计超过1.5万亿元，营业总收入预计超过30万亿元，增长均达到10%以上，提供就业岗位超过2500万个。科技进步贡献率从2012年52.2%升至57.5%。

万钢也指出，2017年，中国国家创新能力排名已从2012年第20位升至第17位。

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