香港5岁女童疑被虐死案提堂 控方指疑遭生父举高头撞天花板逾10次

香港屯门5岁女童疑被虐待致死案，女童父亲及继母被控谋杀。案件昨天（9日）在法院提堂，法官将本案押后至3月6日，两人须还柙候讯。控方透露，女童与兄长几乎每天均被人用藤条、拖鞋及剪刀袭击，女童死前一天曾被父亲抛起，头撞天花板。

据中通社报道，女童26岁的父亲陈海平与27岁的继母黄晓彤，昨天由警车押送至屯门裁判法院应讯。

两人被控在上周六（6日）谋杀五岁女儿陈瑞临。裁判官问两人是否明白控罪时，他们以微弱声线回答“明白”。

控方指出，两名被告在2016年底结婚，女死者与八岁兄长为男被告与前妻所生。连同女被告与前夫所生的7岁女儿，一家五口住在屯门的涉案住宅单位。

控方也指出，警方上周六下午接报指死者晕倒家中，并于一小时多后在医院被证实死亡。

警方其后发现死者身上有多处可疑伤势，女死者的八岁兄长也有多处瘀伤和擦伤痕迹。

男被告在警诫下承认曾用藤条打死者，女被告也称看过丈夫用藤条打死者。

控方援引死者兄长给警方的口头证供指出，事发前一天，父亲曾举高妹妹（死者）并往上抛十多次，让妹妹的头撞向天花板。父亲与继母又左右摇晃妹妹的手脚，妹妹及后称身体不适。

死者兄长的口头证供还指出，父亲及继母几乎每天都用藤条打他们的手脚、用拖鞋打脸，甚至用剪刀戳身体，情况维持了数年。

此外，两兄妹也没有得到足够食物，有时还被罚留在客厅地上睡，父母没提供毛毡，妹妹死前一晚也是这样。

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