解放军报：依法处理房峰辉是肃清郭伯雄、徐才厚流毒影响重要组成部分

中国官媒《解放军报》今天（10日）刊文称，对房峰辉涉嫌行贿、受贿犯罪进行依法处理，是全面彻底肃清郭伯雄、徐才厚流毒影响的重要组成部分，是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的重要举措。

官媒新华社昨天（9日）报道说，中共中央军事委员会原委员、中央军委联合参谋部原参谋长房峰辉因涉嫌行贿、受贿犯罪，被移送军事检察机关依法处理。

对此，《解放军报》今天在头版发表题为“坚决拥护党中央的正确决定”的评论员文章称，房峰辉被移送军事检察机关处理，充分体现党中央“全面从严治党”“全面从严治军”的鲜明态度，表明中共坚决反对腐败、以“零容忍”态度惩治腐败的坚定决心。

文章称，这对于“纯洁部队政治生态，维护人民军队良好形象”“提振军心士气，凝聚意志力量”，具有十分重要意义。

文章也说，解放军全军官兵坚决拥护中共中央的决定，“毫不动摇地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致”。

文章批评说，房峰辉身为中共和军队的高级干部，本应以身作则，但他却动摇理想信念，背弃中共宗旨，政治上变质、经济上贪婪，完全背离“党性原则”。

此外，他也辜负“党中央、中央军委的信任和人民的期待”，严重玷污中共、军队和领导干部的形象。

文章续指，对房峰辉涉嫌行贿、受贿犯罪作出处理，是全面彻底肃清郭伯雄、徐才厚流毒影响的重要组成部分。

此外，也是深入推进中共党风廉政建设和反腐败斗争的重要举措，再次证明中共具有强大的“自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高”的能力。

文章称，房峰辉涉嫌行贿、受贿犯罪问题，以及前不久公布的张阳严重违纪违法问题深刻警示军方，尽管反腐败斗争的压倒性态势已经形成，但形势依然严峻复杂。全面彻底肃清郭伯雄、徐才厚流毒影响，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争任重道远。

文章结尾总结说，全面从严治党、全面从严治军“只有进行时，没有完成时”，全军官兵、特别是领导干部，要以房峰辉涉嫌行贿、受贿犯罪为“反面教材”，铸牢对中共“绝对忠诚”的政治品格，一心一意“听党的话、跟党走”，坚决维护和贯彻军委主席负责制。

免费试阅14天