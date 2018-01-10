北京去年12月PM2.5平均浓度下降六成

中国环境保护部今天（10日）通报显示，北京市去年12月PM2.5平均浓度，为每立方米44微克，同比下降66.9%。

据中新社报道，环保部今天通报2017年10月至12月、京津冀大气污染传输通道城市空气质量状况，对京津冀大气污染传输通道城市（以下简称“2+26”城市）的细颗粒物（PM2.5）平均浓度和同比变化幅度，分别进行排名。

其中，平均浓度较低的前三位城市依次是北京、廊坊和天津市；平均浓度较高的前三位城市依次是邯郸、石家庄和邢台市。

数据显示，2017年10月至12月，“2+26”城市PM2.5平均浓度范围为每立方米49至97微克，平均为每立方米71微克，同比下降34.3%。

从改善幅度来看，去年第四季度，28个城市PM2.5平均浓度均同比下降。降幅排名前三位的城市为石家庄、北京和廊坊市，分别下降54.8%、53.8%和45.5%。

根据中国气象局、中科院等多个单位的预测分析，2018年1月至2月气象条件总体不利，中国全国平均气温接近常年同期或偏高，降水整体以偏少为主。

此外，北方地区静稳天气发生概率较高，京津冀大气污染扩散条件偏差。其中，1月上旬冷空气偏强、污染过程较少。

环保部表示，预计1月下旬至2月上旬冷空气偏弱、污染过程较多。各地要继续加大工作力度，采取针对性更强的措施，提高治理效果，积极应对重污染天气，确保完成环境空气质量改善目标。

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