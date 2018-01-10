中国去年CPI同比温和上涨1.6%

尽管去年年末中国居民消费价格（CPI）同比涨幅略有扩大，但2017年全年物价维持1.6%的涨幅，走势温和。

据中新社报道，中国国家统计局今天（10日）公布的数据显示，2017年12月份，中国CPI同比上涨1.8%，涨幅较上月扩大0.1个百分点。去年全年，中国CPI同比涨幅有11个月低于2%。

从全年数据来看，2017年全年，中国CPI比上年上涨1.6%。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆指出，2017年全年，CPI涨幅比上年的2.0%回落了0.4个百分点。其中，食品价格下降1.4%，是自2003年以来首次出现下降，主要受猪肉和鲜菜价格下降较多影响。

此外，非食品价格上涨2.3%，涨幅比上年扩大0.9个百分点。其中，工业消费品价格上涨1.7%，服务价格上涨3.0%。

中信证券首席经济学家诸建芳指出，2017年中国CPI走势相对温和。当年，由于猪价处于下行区间内，即使粮食价格对食品有上行拉力，但全年大部分时间食品仍处于通缩状态。

从后市看，虽然猪肉价格存在小幅下行可能，但考虑到基数影响，食品价格大概率会重返通胀。

诸建芳预测称，在中国居民消费结构升级的大环境下，人力成本和收入的上涨支撑服务业继续上涨。此外，工业原材料价格持续高位近两年，一些下游企业已经开始有涨价迹象。

因此，今年，非食品可能继续维持高位或进一步上涨。

据其测算，2018年，CPI将较去年上涨1个百分点左右至2.5%左右。其中由于春节错位，2月为全年通胀高点，可能会触及3%，或将对货币政策和市场短期造成一定影响。

中金公司首席经济学家梁红日前表示，无论是从CPI或PPI（工业生产者出厂价格）的角度看，中国的通胀或比市场预期的更有“韧性”。

2018年，该机构对内外需的增长均更为乐观，已将2018和2019年的CPI通胀预测，从原来的2.5%和2.4%，上调至2.6%和2.8%。其预测的未来两年GDP名义增速也相应上调。

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