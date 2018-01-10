台劳基法修法今三读通过 未来可连续上班12天

台湾立法院临时会经过18个小时不断电表决处理《劳基法》修正草案，今天（10日）上午三读通过民进党团再修正动议。

上述修正动议包括休息日加班费核实计算；每月加班上限由46小时提高至54小时；轮班间隔经劳资协议，可由11小时缩短为八小时；“7休1”改为“14休4”，以及特休假经劳资协议可递延一年。

据联合新闻网报道，中国国民党在此次修法中极力反对“松绑七休”，以及“轮班间隔时数由11小时缩减为八小时”。

松绑“7休1”部分，现行法规定劳工每七天休假应有一天休息日和一天例假日，修法后将“7休1”松绑改为“14休4”。这意味着劳工两周内的休息日及例假日，应至少有四天，等同于劳工最多可连上12天班。

据报道，表决时，民进党立委林淑芬、锺孔炤、刘建国及江永昌皆弃权投票。

轮班间隔时数由11小时缩减为八小时方面，现行规定轮班间隔原则为11小时，但尚未实施。此次修法修正为轮班间隔原则为11小时，但经劳资协议可缩短为八小时，且必须经由中央目的事业主管机关请中央主管机关公告。

至于加班费核实计算部分，删除现行法只要上班一小时就算四小时，做五小时就算八小时的规定，工作时间及工资改依实际出勤时间“核实计算”。此外，每月加班上限也从46小时提高到54小时，三个月不得超过138小时。

劳工未休完之特休假，经劳资协商可递延至次年。三读条文明定，年度终结未休之日数，经劳故双方协商递延至次年度实施者，于次年度终结或契约终止仍未休之日数，雇主应发给工资。

以下为此次台湾《劳基法》修改四大重点：

一、“7休1”改为“14休4”；两周内的休息日及例假日，应至少有四天。

二、轮班间隔时数从11小时，缩减为八小时

三、加班费核实计算；每月加班上限从46小时提高到54小时，三个月不得超过138小时。

四、特休假可递延至次年；可递延至次年，次年度未休之日数，雇主应发给工资。

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