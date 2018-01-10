中国去年前11个月共查处商标侵权假冒案件2.1万件

中国国家工商行政管理总局昨天（9日）透露，2017年1至11月，中国工商系统共查处商标侵权假冒案件2.1万件，涉案金额2.73亿元（人民币，下同，5600万新元），罚没金额3.65亿元。

据中新社报道，上述官方机构有关负责人表示，面对商标恶意注册行为日趋规模化、专业化的形势，国家工商行政管理总局商标局通过优化审查分文流程，对典型恶意申请类型及相关案例进行梳理、汇总。

此外，也采取提前审查、并案集中审查和从严适用法律等措施，大力遏制违反诚实信用原则、恶意攀附他人商标声誉、抢注知名度较高商标、侵犯他人在先权利、占有公共资源、反复抢注等商标恶意抢注行为。

截至目前，商标局驳回了一批恶意注册申请，起到了较强的示范效应，对恶意抢注行为形成了较大的震慑力。

2017年国家工商行政管理总局商标局着力推动商标工作重点，向注册确权与保护维权并重转变。

全国各级工商和市场监管部门也将加强商标行政执法，作为依法履行市场监管职能的重要内容，加大商标专用权保护力度，严厉打击商标侵权假冒行为，为商标品牌竞争营造了良好环境。

据了解，2017年9月20日，国家工商行政管理总局印发《开展打击商标侵权“溯源”专项行动方案的通知》，决定自2017年9月底至2018年第一季度在全系统开展打击商标侵权“溯源”专项行动。

专项行动以驰名商标、地理标志、涉外商标和老字号商标为重点，开展同权利人、行业协会、电商平台等相关各方的合作，加大对商标侵权案件源头追溯力度，切实提升商标行政执法工作效能。

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