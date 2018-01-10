陆客暴减 全台300间民宿卖半年还卖不掉

两岸关系未改善，2017年陆客赴台人数降为189万，近乎腰斩，许多观光业者连连喊苦，过去以陆客为主的民宿业者更是首当其冲。截至前天（8日）为止，全台网络待售民宿有447间，卖超过半年以上占整体比重近7成、多达308间，显示目前买家接手意愿并不高。

中时电子报今天（10日）引述房屋比价平台“屋比”统计数据指出，全台民宿网络待售量目前高达447间，待售超过半年以上有308间，占整体比重69%。其余的139间刊登半年内未卖出、占比31%。

进一步分析全台网络447间待售民宿所在区域显示，花莲县待售民宿家数有87家，占比19%最高，其次依序为宜兰县76家、台东县57家、屏东县46家，占比均超过一成。

花莲县民宿爆抛售潮。花莲县民宿协会理事长陈秉忠表示，据他所知，目前1月正值观光淡季，住房率预估只剩两成，很多同业都在苦撑，甚至把假日住房价格当平日卖。

“屋比”趋势研究中心总监陈杰鸣则指出，陆客赴台人数大减，加上日租套房产品兴起，瓜分掉民宿客源。目前在网络上待售物件多半挂很久还卖不掉，因为“只要承接下来，买方就等于是亏钱，所以现阶段观望者仍占多数”。

另有报道指出，尽管旅游业者认为，陆客大减造成民宿难以支撑，但仍不少台湾网友表示，“民宿收费太贵，才是民宿活不下去的主因”。

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