中国空军继《绕岛巡航》再拍《为战胜起飞》 片中大晒战机

中国大陆空军近来对台动作频频，大陆空军官方微博“空军发布”继日前拍摄《绕岛巡航》影片后，昨天又推出练兵备战宣传片《为胜战起飞》。在影片中，大陆空军大晒歼-20、运-20、歼-16、歼-10C、歼-11B和轰-6K等国产新型战机，此外，片中也出现轰-6K夜训，以及战机空中加油等少见画面。

据联合新闻网今天（10日）报道，“空军发布”昨天发布练兵备战宣传片《为胜战起飞》，片长4分19秒。

其内容为实战化军事训练影像，大晒多种大陆自主研制的战机，包括歼-20、运-20、歼-16、歼-10C、歼-11B和轰-6K等新型战机，并以《我站立的地方是中国》做为背景音乐。

“空军发布”在该篇发文中形容说，“升空就是作战、起飞就是迎敌”，并表示，“在新时代党（指中共）的强军思想指引下，空军实战实训、按纲施训，歼-20开展超视距空战等科目训练，运-20转战高原机场远程投送，轰-6K夜间紧急出动张弓搭箭，歼-16、苏-30、教-10同场起飞同步实训，歼-11B大机群远程机动、体系对抗，歼-10C等多型战机驻训高原砺剑雪域，‘王海大队’所在旅新年首飞就进行对抗空战。走实训之路，练胜战之功，空军实战化军事训练再出发，在常态中常备。”

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