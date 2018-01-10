美学者：大陆不急谈 对台软更软硬更硬

美国外交政策全国委员会发表亚洲参访报告指出，中国大陆与台湾目前都有国内议题待解决，没有恢复对话的急迫性，但大陆对台政策近来“软得更软、硬得更硬”，并保留对话空间。

台湾联合新闻网报道，美国外交政策全国委员会（NCAFP）由前美国在台协会理事主席薄瑞光（Raymond Burghardt）率团于去年12月6到16日走访台北、北京、首尔等地，与官员、学者交流。参访团学者今天在华府说明此行成果。

在中共十九大以及美国总统特朗普访问北京之后，薄瑞光说，若要以一个字形容台湾的反应，那就是“如释重负”（relief）。

但他也指出，尽管中共总书记习近平在十九大上长达3个半小时的讲话中，仅花了6分钟时间探讨台海议题，且未为统一订出时间表，但并不意味着台湾议题不具急迫性。

他表示，从近来大陆的对台措施来看，大陆对台政策是“软得更软、硬得更硬”。一方面透过吸引台胞、台青、台生到大陆给予优惠措施等方式，吸引一般民众。

另一方面，大陆军机绕台、台湾非政府组织工作者在大陆被逮捕并判刑，都是大陆更硬的部分，台湾也担心帛琉、洪都拉斯可能成为下一个被挖墙脚的邦交国。

NCAFP亚太安全论坛计划副主任丹尼尔斯（RorryDaniels）则表示，北京对台总统蔡英文毫不信任，认为蔡英文推动的新南向政策不光是希望经济发展多望化，也是追求台独的举动，这也显示蔡英文并未致力于维持现状。

不过，她也指出，北京认为时间站在他们这边，他们也坚信台湾内部对大陆的接受度增加。至于中国大陆驻美国公使李克新日前一番美军舰抵达高雄之日，就是中共武统台湾之时的言论，北京方面低调处理，这不代表官方立场，但也说“这反映大多数中国民众的想法”。

这份由美国战略暨国际研究中心（CSIS）太平洋论坛总裁柯罗夫（Ralph Cossa）执笔的报告结论指出，台海目前看来“可控制”（manageable）。

他说，尽管蔡英文不太可能接受“九二共识”，北京也不准备和蔡英文接触，但习近平在十九大报告中曾提到“与台湾岛内各政党沟通”的可能性，虽然民进党不可能废除台独党纲，但大陆方面有人认为“冻结”党纲，或能增加政党对话的可能。

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