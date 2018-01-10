劳基法三读通过 蒋万安痛批民进党是“过劳死的刽子手”

台湾立法院临时会今天（10日）上午三读修正通过《劳基法》部分条文，国民党团举行记者会向全台劳工鞠躬道歉，表示党团已经尽力了，并痛批民进党强行通过让今天变成劳工的“工殇日”。国民党立委蒋万安更表示，未来有任何一个过劳伤亡的案例，他唯民进党是问。

联合新闻网引述蒋万安说：“你们（民进党）是过劳死亡的刽子手，广大劳工朋友是不会原谅你们的。”

国民党立委王育敏也批评说，攸关全台劳工权益的法案，民进党竟然周一审查周三就通过，还搞不断电审查，让委员在精神不好的状态下继续审查。

她表示，民进党今天强行表决通过的《劳基法》，就是劳工的“工殇日”。

蒋万安表示，背叛劳工、站在人民对立面的民进党，将再也没有脸面对历史、面对劳工。

他指出，民进党的修法版本完全压榨劳工，台湾将再次进入极度过劳的状况。

蒋万安表示，经济发展不是建立在压榨劳工身上，国民党痛心的不只是劳工将面对这部“史上最恶”《劳基法》，而是总统蔡英文、行政院长赖清德和民进党要自食恶果。

蒋万安批评说，民进党毫无同理心，所有劳工朋友都是他们的“亲人、朋友和人民”，有一个过劳伤亡的案例都不允许发生。

他表示，未来只要有任何一个这样的案例，“民进党我唯你是问，你们是过劳死亡的刽子手，广大劳工朋友是不会原谅你们的。”

免费试阅14天